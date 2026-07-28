Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού μετά από καταδίωξη

Συνελήφθη, μετά καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη, ένας 23χρονος τράπερ και γιος γνωστού ηθοποιού.

Ο συλληφθείς κινούνταν με το δίκυκλό του στην περιοχή, όταν αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να ακινητοποιήσει το όχημά του για έλεγχο, όπως μεταφέρει ο ΑΝΤ1.

Αυτός, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να αποφύγει τους ένστολους.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξής του, εγκατέλειψε το όχημά του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, αλλά εντοπίστηκε από την αστυνομία και συνελήφθη.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που του έγινε εντοπίστηκε στην κατοχή του ένα κατσαβίδι.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απείθεια.