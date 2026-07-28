Εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας καθώς η ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση το πρωί της Τρίτης (28/7).
Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στους πάγκους με στόχο να οδηγήσει τους Τρικολόρ στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι ο «Ζιζού», πήρε τρία σερί Champions League με την «βασίλισσα», δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δύο Ισπανίας.
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