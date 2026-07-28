Εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας

Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας καθώς η ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση το πρωί της Τρίτης (28/7).

Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στους πάγκους με στόχο να οδηγήσει τους Τρικολόρ στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Ζιζού», πήρε τρία σερί Champions League με την «βασίλισσα», δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δύο Ισπανίας.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026