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Εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας

Εποχή Ζιντάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας μετά και την επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της χώρας.

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Ζινεντίν Ζιντάν
Ο Ζινεντίν Ζιντάν | ΑΠΕ-ΜΠΕ/YOAN VALAT
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Ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας καθώς η ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση το πρωί της Τρίτης (28/7).

Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης επιστρέφει στους πάγκους με στόχο να οδηγήσει τους Τρικολόρ στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο «Ζιζού», πήρε τρία σερί Champions League με την «βασίλισσα», δύο πρωταθλήματα Ισπανίας, δυο Σούπερ Καπ Ευρώπης και δύο Ισπανίας.

 

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