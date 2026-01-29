Έρχεται «βόμβα» στη Euroleague: «Αποχωρεί άμεσα ο Φεντορίτσεφ από τη Μονακό - Το μέλλον της ομάδας»

Φαίνεται πως δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μονακό όπως αναφέρει το έγκυρο γαλλικό Μέσο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «L' Equipe, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και αναμένεται να εξαγοραστεί από το Πριγκιπάτο του Μονακό (αυτή τη στιγμή έχει το 30% της ομάδας).
«Αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, η Μονακό, ιδιοκτησίας του προέδρου Φεντορίτσεφ, αναμένεται να εξαγοραστεί από το ίδιο το Πριγκιπάτο του Μονακό τις επόμενες ημέρες, πριν εξεταστεί η άφιξη ενός νέου μετόχου πλειοψηφίας στην ηγεσία του συλλόγου.
