Ερνανγκόμεθ: Αυτό είναι το νέο συμβόλαιο του Χουάντσο στον Παναθηναϊκό

Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα από τη πρώτη στιγμή. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήθελε να μείνει στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός ήθελε να κρατήσει τον Ισπανό φόργουορντ. Και έγινε!
Μπορεί το ενδιαφέρον της Ρεάλ να ήταν μεγάλο και να ήθελαν οι Ισπανοί να κάνουν το «colpo grosso» προκειμένου να τον αποκτήσουν αλλά η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να παραμείνει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό έβαλε «φρένο» στους Μαδριλένους.
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