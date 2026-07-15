Το ελληνικό θέατρο και ο κινηματογράφος θρηνούν την απώλεια μιας εκ των σπουδαιότερων κυριών τους. Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών, τα ξημερώματα της Τετάρτης (15.07.2026).

Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Το τελευταίο διάστημα, η υγεία της είχε κλονιστεί σημαντικά, καθώς είχε προηγηθεί νοσηλεία μετά από ατύχημα που είχε μέσα στο σπίτι της, γεγονός που επιβάρυνε ανεπανόρθωτα τον οργανισμό της.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού. Φίλοι, συνεργάτες, άνθρωποι του θεάτρου και απλοί θαυμαστές εξυμνούν όχι μόνο την τεράστια και λαμπρή καλλιτεχνική της πορεία, αλλά κυρίως τον υπέροχο άνθρωπο που κρυβόταν πίσω από τα φώτα.

Όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Mega, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν την ανεπανάληπτη Μάρω Κοντού την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αυτό, ωστόσο, που ραγίζει καρδιές είναι η τελευταία επιθυμία που φέρεται να άφησε η μεγάλη πρωταγωνίστρια στον στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Mega, η Μάρω Κοντού του είχε ζητήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο: την επόμενη φορά που η αγαπημένη τους παρέα θα συγκεντρωθεί για φαγητό ή για να παίξουν τη συνηθισμένη τους μπιρίμπα, να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια, πλέον, καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Ένας αποχαιρετισμός με το δικό της, αξεπέραστο στιλ.