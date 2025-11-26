Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός 91-80: Του κόστισε το... black out, τον «εκτέλεσε« ο ΜακΙντάιρ

Ο Ολυμπιακός έβαλε τα χέρια του και... έβγαλε τα μάτια του στο Βελιγράδι, όπου και γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 91-80 στη 13η αγωνιστική της EuroLeague. Το +12 του 25ου λεπτού εξανεμίστηκε εύκολα με λάθη και κακές επιλογές στην επίθεση, για να έρθει ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ που είχε μηδέν πόντους ως το 37' και να καθορίσει την έκβαση του αγώνα.

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Ο αγώνας

Το ξεκίνημα ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, μιας και οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν αμυντική συνοχή. Ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε ελεύθερα σουτ και με σερί 4-0 στο transition προηγήθηκε με 12-5 στο πεντάλεπτο.

Τα σουτ του Εβάν Φουρνιέ και η αθλητικότητα του Ντόντα Χολ, βοήθησαν τον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος μείωσε σε 21-18 (11') με το τρίτο του τρίποντο, ενώ οι Πειραώτες προσέπρασαν ξανά με τον Γάλλο για το 24-27 (13').

