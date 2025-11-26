Μενού

Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα απόψε (26/11) για την 13η αγωνιστική της Euroleague στο Βελιγράδι. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Ολυμπιακός - Euroleague
Ο Ουόκαπ στο ματς Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί απόψε (21/11) στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι δύο ομάδες έχουν από 8 νίκες και 4 ήτττες στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με 98-86 επί της Παρί και οι Σέρβοι ηττήθηκαν με 76-73 εκτός έδρας από τη Βαλένθια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Φρανκ Ντιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό και στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Απών και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς από την άλλη πλευρά, δεν υπολογίζει στους Νταβιντόβατς, Μπολομπόι, Κάρτερ, Κάνααν, Ιζούντου και Ριβέρο.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ