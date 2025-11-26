Ερυθρός Αστέρας - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί απόψε (21/11) στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 20:30και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.
Οι δύο ομάδες έχουν από 8 νίκες και 4 ήτττες στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από νίκη με 98-86 επί της Παρί και οι Σέρβοι ηττήθηκαν με 76-73 εκτός έδρας από τη Βαλένθια.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Φρανκ Ντιλικίνα, λόγω μυϊκού σπασμού στον αριστερό μηρό και στον Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος έχει τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού. Απών και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης λόγω υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδας.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς από την άλλη πλευρά, δεν υπολογίζει στους Νταβιντόβατς, Μπολομπόι, Κάρτερ, Κάνααν, Ιζούντου και Ριβέρο.
