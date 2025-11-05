Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (05/11) στο Βελιγράδι τον Ερυθρό Αστέρα για την 9η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Το «τριφύλλι» θα αγωνιστεί χωρίς καθαρό σέντερ καθώς τραυματίες είναι οι Χολμς, Γιουρτσέβεν ενώ ο Λεσόρ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιστροφής του.

Επιστρέφουν οι Ρογκαβόπουλος και Σαμοντούροφ για τους «πράσινους» που έχουν ρεκόρ 5-3 στη διοργάνωση.

Απέναντί τους, στην κατάμεστη Belgrade Arena, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς που μετά τη νίκη της επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην κορυφή με ρεκόρ 6-2.

Η σέρβικη ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τους Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν και Τζοέλ Μπολομπόι ενώ κανονικά θα παίξουν οι Τσίμα Μονέκε και ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.