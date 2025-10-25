Μενού

Έσε: «Ο Ολυμπιακός αξίζει μία συγνώμη για όσα έγιναν με την Μπαρτσελόνα»

Ο Σαντιάγο Έσε δεν θέλησε να σχολιάσει εκ νέου τη διαιτησία κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Reader symbol
Newsroom
Ο Έσε του Ολυμπιακού
Ο Έσε του Ολυμπιακού | Intime
  • Α-
  • Α+

Κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο παίκτης που αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή, από την οποία ξεκίνησε ο... εφιάλτης για τον Ολυμπιακό.

Ο Σαντιάγο Έσε δεν θέλησε να αναφερθεί ξανά στο κομμάτι της διαιτησίας δίνοντας βάρος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και το μόνο που ζήτησε θα ήταν μία συγνώμη προς τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ