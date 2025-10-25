Έσε: «Ο Ολυμπιακός αξίζει μία συγνώμη για όσα έγιναν με την Μπαρτσελόνα»

Κόντρα στην Μπαρτσελόνα ήταν ο παίκτης που αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και την αποβολή, από την οποία ξεκίνησε ο... εφιάλτης για τον Ολυμπιακό.

Ο Σαντιάγο Έσε δεν θέλησε να αναφερθεί ξανά στο κομμάτι της διαιτησίας δίνοντας βάρος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και το μόνο που ζήτησε θα ήταν μία συγνώμη προς τον Ολυμπιακό.

