Εθνική Ελλάδας: Και πώς να κερδίσεις την Δανία με τρία αρνητικά ρεκόρ;

Την πρώτη της ήττα από τον Νοέμβριο του 2024 κι εκείνο το εντός έδρας παιχνίδι με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ γνώρισε το βράδυ της Δευτέρας (08/09) η Εθνική Ελλάδος και μάλιστα με το ίδιο βαρύ σκορ 3-0.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δυσκολεύτηκε απέναντι στην σύγχρονη ομάδα που παρουσίασε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Μπράιαν Ρίνερ, η οποία έκανε μία καλή εμφάνιση και πήρε απόλυτα δίκαια τη νίκη.

