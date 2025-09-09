Μενού

Εθνική Ελλάδας: Και πώς να κερδίσεις την Δανία με τρία αρνητικά ρεκόρ;

Η βαριά εντός έδρας ήττα που γνώρισε η Ελλάδα από την Δανία και τα τρία αρνητικό ρεκόρ επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς που οδήγησαν σ' αυτήν.

giovanovits
Ιβάν Γιοβάνοβιτς | eurokinissi
Την πρώτη της ήττα από τον Νοέμβριο του 2024 κι εκείνο το εντός έδρας παιχνίδι με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ γνώρισε το βράδυ της Δευτέρας (08/09) η Εθνική Ελλάδος και μάλιστα με το ίδιο βαρύ σκορ 3-0.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δυσκολεύτηκε απέναντι στην σύγχρονη ομάδα που παρουσίασε στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Μπράιαν Ρίνερ, η οποία έκανε μία καλή εμφάνιση και πήρε απόλυτα δίκαια τη νίκη.

