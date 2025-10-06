Εθνική Ελλάδας, Μουντιάλ: Πότε είναι τα ματς για τα προκριματικά - Οι ώρες και το κανάλι

Αντίστροφη μέτρηση για τους εκτός έδρας αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Σκωτία και την Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, τα οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της για την πρώτη θέση του ομίλου.

Το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει την Πέμπτη (09/10) την Σκωτία για την 3η αγωνιστική και την Κυριακή (12/10) την Δανία, επίσης εκτός έδρας. Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Alpha.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννούλης, στη θέση του Γιώργου Κυριακόπουλου ενώ τον τραυματία Ρέτσο θα αντικαταστήσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

Δανία 4 (3-0) Σκωτία 4 (2-0) Ελλάδα 3 (5-4) Λευκορωσία 0 (1-7)