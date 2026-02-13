Εθνική Ελλάδας, Nations League: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Δύσκολη αποστολή θα έχει η Εθνική Ελλάδας στην League A του Nations League για το 2026-27 καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κληρώθηκε στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία. Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα δώσει την πρώτη του εντός έδρας «μάχη» απέναντι στην ισχυρή Ολλανδία.

Η πορεία της Εθνικής στο Nations League συνδέεται άμεσα με τα προκριματικά του EURO. Εάν καταλάβει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στον όμιλό της, η Ελλάδα εξασφαλίζει την παρουσία της στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ η τέταρτη θέση οδηγεί στο 2ο γκρουπ και υποβιβασμό στη League B.

Παράλληλα, η πορεία των συνδιοργανωτριών (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία) επηρεάζει τα μπαράζ, καθώς δύο θέσεις κρατούνται για τις καλύτερες οικοδέσποινες που δεν θα προκριθούν απευθείας.

Στα μπαράζ θα συμμετάσχουν επίσης οι νικητές ομίλων του Nations League που δεν εξασφάλισαν το εισιτήριο μέσω των προκριματικών, όπου προκρίνονται απευθείας οι πρώτοι και οι οκτώ καλύτεροι δεύτεροι

Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική, 24 Σεπτεμβρίου

Σερβία - Ελλάδα (21:45)

Ολλανδία - Γερμανία (21:45)

2η αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου

Γερμανία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Ολλανδία (19:00)

3η αγωνιστική, 1 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Ολλανδία (21:45)

Γερμανία - Σερβία (21:45)

4η αγωνιστική, 4 Οκτωβρίου

Ελλάδα - Γερμανία (21:45)

Ολλανδία - Σερβία (21:45)

5η αγωνιστική, 13 Νοεμβρίου

Ολλανδία - Ελλάδα (21:45)

Σερβία - Γερμανία (21:45)

6η αγωνιστική, 16 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Σερβία (21:45)

Γερμανία - Ολλανδία (21:45)