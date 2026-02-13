Η Ανθή Βούλγαρη έκανε γενέθλια και δεν «φοβήθηκε» το κεράκι: «Βάζω κάτω πολλές 20άρες»

Τα γενέθλιά της γιόρτασε σήμερα (13/2) η Ανθή Βούλγαρη και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», ενώ της είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη με...χιουμοριστική τούρτα.
Μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο πλατό εισέβαλε η Ματίνα Παγώνη με τη γενέθλια τούρτα, που για λόγους ευδιακρισίας είχε ένα κεράκι «ερωτηματικό».
«Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι ιστορική στιγμή! Με συγκίνησε!», είπε η Ανθή Βούλγαρη.
Στην έναρξη, μάλιστα, της εκπομπής η παρουσιάστρια αποκάλυψε και την ηλικία της, 43 ετών, τονίζοντας πως «43 είμαι και μια χαρά κιόλας…. Και βάζω κάτω και 20άρες πολλές».
