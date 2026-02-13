Με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης έχει εδώ και μέρες αποφασίσει να μη μεταβεί σήμερα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου λεγόταν ότι θα πήγαινε να μιλήσει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Ρώτησα και μου είπαν ότι στο πρόγραμμα του δεν είχε μπει ποτέ οριστικά, παρά την πρόθεση του, οπότε δεν βγαίνει από άποψη προγράμματος. Εγώ καταλαβαίνω πάντως πολιτικά ότι ο Κ.Μ. δεν ήθελε κιόλας να βρεθεί να μιλάει για κάτι όντως σημαντικό και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης να μαζευτούν από κάτω να λένε για τον Παναγόπουλο, τη Στρατινάκη, τον Παπαθανάση κοκ.

Η άδεια παραμονής του Τζόκοβιτς

Καθόλου ντίβα δεν αποδείχθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς που προσήλθε χθες μετά της οικογενείας του στο υπουργείο Μετανάστευσης για να τακτοποιήσει τα γραφειοκρατικά του θέματα αναφορικά με την άδεια παραμονής του στη χώρα. Ο σούπερ σταρ του τένις ο οποίος ως γνωστόν έχει επιλέξει να μένει στην Ελλάδα για καιρό ήταν ευγενέστατος και συνομίλησε με όποιον εξέφρασε ενδιαφέρον να μάθει τα μυστικά της κατάκτησης ενός Grand Slam. Ας παραδειγματιστούν από τη συμπεριφορά εγώ λέω μερικοί εγχώριοι σταρ που έχουν κερδίσει ερασιτεχνικό πρωτάθλημα και νομίζουν ότι η γη γυρίζει γύρω τους.

Ο Τσίπρας και οι διαρροές του Προεδρικού

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι δυο άντρες είχαν μια συνολική συζήτηση για τα πολιτικά πράγματα. Σύμφωνα με τη διαρροή του πρώην Πρωθυπουργού, στη συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε πως στην παρούσα, προτείνουσα Βουλή, κανένα κόμμα δεν πρόκειται να δώσει θετική ψήφο ώστε να αφήσει την κυβέρνηση που θα προκύψει να δώσει περιεχόμενο στην αναθεωρητική διαδικασία με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ενώ επισημάνθηκε πως συζήτηση δεν έγινε για την ανασύνθεση του χώρο της Κεντροαριστεράς. Το αναφέρω διότι στην διαρροή του Προεδρικού Μέγαρου μεταφέρθηκε η εκτίμηση ότι ο Τσίπρας δεν βιάζεται να κάνει κόμμα. Και εκεί υπήρξε μια ενόχληση από την πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας.

Ο χαμούλης στο ΠΑΣΟΚ

Για ένα τριήμερο εντάσεων προετοιμάζονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ όπου συνεδριάζει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, ενώ ως γνωστόν υπάρχει γκρίνια για την υπερεκπροσώπηση της Περιφέρειας εις βάρος της Αθήνας. Εγώ εισπράττω φουλ δυσαρέσκεια και γκρίνια από όλους, τόσο τους Προεδρικούς όσο και αυτούς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Την ίδια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο διεξάγονται οι εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και αναμένεται να καταμετρηθούν οι όποιες απώλειες για την ΠΑΣΚΕ από την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος χθες έριξε ένα δηλητηριώδες σχόλιο στην ηγεσία: «Η ΠΑΣΚΕ είναι παράταξη του 40%, όχι του 12-14%». Όλοι κατάλαβαν την μπηχτή του.

H προετοιμασία των συμφωνιών

Πάω στο ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα, καθώς το ότι Έλληνες και Τούρκοι υπέγραψαν έξι συμφωνίες, ακόμα και για θέματα χαμηλής πολιτικής, απαιτούσε προφανώς αρκετή δουλειά και εντατική προετοιμασία. Το ελληνικό σκέλος της δουλειάς κουβάλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος χειρίζεται τη θετική ατζέντα. Όταν συναντήθηκε τον Ιανουάριο με τον Τούρκο ομόλογο του Κεμάλ Μποζάι έβαλαν κάτω τις προτεραιότητες και ανέθεσαν στις ομάδες να συντάξουν και τα σχετικά κείμενα, σε συνεννόηση και με τα συναρμόδια υπουργεία και βεβαίως υπό την εποπτεία του Γεραπετρίτη ως προς τα δικά μας.

Το καράβι Θεσσαλονίκη-Σμύρνη

Να κλείσω το κομμάτι των συμφωνιών που υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας με μια αναφορά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης και Σμύρνης που αναφέρθηκε. Το εγχείρημα είχε ξαναγίνει το 2022, όμως τότε η γραμμή δεν περπάτησε καλά εμπορικά. Έκτοτε όμως υπάρχει το καθεστώς της γρήγορης βίζας στο λιμάνι για τους Τούρκους, οπότε μπορούν να ταξιδεύουν πιο ελεύθερα και στόχος είναι η γραμμή να ξεκινήσει τη λειτουργία της ξανά από το καλοκαίρι. Θα φανεί αν μπορεί να «πιάνει» και σε ενδιάμεσα νησιά το καράβι, ενώ χθες ο Γεραπετρίτης άνοιξε και θέμα απευθείας αεροπορικής διασύνδεσης Αθήνας-Άγκυρας. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα για να πάει κανείς από την πρωτεύουσα της Ελλάδας σε αυτή της Τουρκίας πρέπει να κάνει υποχρεωτική στάση στην Κωνσταντινούπολη.

Οργανωτικό και Τσικνοπέμπτη

Χθες στα γραφεία της ΝΔ συνεδρίασε για πρώτη φορά η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου του κόμματος υπό τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Καθώς ήταν Τσικνοπέμπτη, είπαν να πάρουν σουβλάκια, αλλά προειδοποιήθηκαν από νωρίς ότι θα είναι ρεφενέ. Σήμερα, με τον Μητσοτάκη στο Μ.Μ. θα εξεταστεί ο προγραμματισμός των επόμενων προσυνεδρίων. Στις 25 Φεβρουαρίου η ΝΔ πάει Αλεξανδρούπολη, ακολουθούν Πάτρα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη και θα δουν αν βγαίνει και κάτι παραπάνω για Κεντρική Ελλάδα ή και κάποιο νησί μέχρι το συνέδριο στα μέσα Μαΐου.

Η αντεπίθεση της Κεραμέως

Μεθοδικά, σημείο προς σημείο, η Νίκη Κεραμέως κατέρριψε με στοιχεία στη Βουλή κάθε επιχείρημα της αντιπολίτευσης για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Διάβασε από τα πρακτικά δηλώσεις συνδικαλιστών που μίλησαν για πραγματικό διάλογο «από μηδενική βάση». Για κλαδικές συμβάσεις, καλύτερους μισθολογικούς και θεσμικούς όρους. Για μια συμφωνία που λειαίνει γωνίες αντί να οξύνει αντιθέσεις. Υπενθύμισε ότι οι ίδιες οι παρατάξεις που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν «ναι» στη ΓΣΕΕ. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που η Ελλάδα καταγράφει ρεκόρ αύξησης απασχόλησης σε ΕΕ και ΟΟΣΑ, με ανεργία στο 7,5% και αυξημένους μισθούς. Με το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας να ακολουθούν.

Στο τέλος, το ερώτημα έμεινε αναπάντητο από τα έδρανα της αντιπολίτευσης: αφού η συμφωνία φέρνει περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις μισθών και σταθερότητα, ποιος -και κυρίως, γιατί- επιμένει να λέει «όχι»;