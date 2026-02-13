Ο Κώστας Μακέδος δίνει μάχη με την παχυσαρκία: «Δεν μπορώ να κουνηθώ πια, όλα τα κάνω με τηλεκοντρόλ»

Στο νέο επεισόδιο για τους «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη βρέθηκε καλεσμένος ο Κώστας Μακέδος, ο καλτ ηθοποιός που γνώρισε επιτυχία μέσα από τις συμμετοχές σε βιντεοκασέτες και σίριαλ.

Ο κ. Μακέδος κλήθηκε να μιλήσει στην εκπομπή για την καθημερινή μάχη που δίνει τα τελευταία χρόνια λόγω της παχυσαρκίας του καθώς βρίσκεται κλεισμένος πια στο σπίτι του.

Ο Κώστας Μακέδος σημείωσε πως «αρκουδοφολιά θα το ‘λεγα το σπίτι μου. Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας»..

Κώστας Μακέδος: «Ήμουν αεικίνητος, τώρα δεν μπορώ να κουνηθώ»

«Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος.

Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ μπούλινγκ, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής: Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει. Αυτό άκουγα από τότε.

Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω.

Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Κώστας Μακέδος.