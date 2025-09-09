Εθνική Ελλάδας: Οι τελικοί με Σκωτία και η δεύτερη ευκαιρία μέσω playoffs για το Μουντιάλ

Η Ελλάδα ηττήθηκε με το εμφατικό 3-0 από τη Δανία στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση στον δρόμο για το Μουντιάλ 2026.

Η πρώτη θέση δεν είναι στα χέρια των διεθνών μας καθώς εφόσον οι Δανοί κάνουν το απόλυτο και με δεδομένο ότι πλέον είναι στο +3, ενώ η Ελλάδα στο +1, έχει και την ισοβαθμία.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, πρώτο κριτήριο στην ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων κι έπειτα η καλύτερη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, όλα θα κριθούν τον Οκτώβριο όταν και η Εθνική πηγαίνει να παίξει στη Σκωτία στις 9/10 και Κοπεγχάγη στις 12/10.

Η Ελλάδα, όμως, θα πρέπει οπωσδήποτε να προσπεράσει τη Σκωτία. Με δύο νίκες επί των Σκωτσέζων δεδομένα θα είναι δεύτερη. Αν θεωρήσουμε βέβαια ότι κανείς δεν θα γκελάρει με τη Λευκορωσία.

Οι Σκωτσέζοι αν ηττηθούν από την Εθνική δύο φορές, μπορούν μάξιμουμ να φτάσουν τους 10 βαθμούς. Έχουν 4 κι ακόμα 6 αν νικήσουν τη Λευκορωσία εντός και τη Δανία, επίσης στην έδρα τους την τελευταία αγωνιστική. Μία Δανία που μπορεί να είναι αδιάφορη.

Η Δανία έχει 4 και λογικά θα πάει στους 10 με Λευκορωσία. Θα θέλει δύο ισοπαλίες ή μία νίκη ακόμα με Σκωτία ή Ελλάδα για να μην αγχώνεται. Η Ελλάδα έχει 3 και λογικά ακόμα 3 με την Λευκορωσία τελευταία αγωνιστική (το ματς θα γίνει στην ουδέτερη Ουγγαρία).

Με 6 βαθμούς αναζητεί μίνιμουμ ακόμα 4. Να φτάσει στους 10 κι αν ισοβαθμήσει με τη Σκωτία, να παιχτεί στη διαφορά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή οι Σκωτσέζοι είναι στο +2.

Για να έχει, λοιπόν, ήσυχο το κεφάλι της η Ελλάδα πρέπει τον ερχόμενο Οκτώβριο στη Γλασκόβη να κάνει ό,τι τον περασμένο Μάρτιο με το 3-0. Και φυσικά να νικήσει εντός, διότι την προηγούμενη φορά ηττήθηκε 1-0 για τα μπαράζ ανόδου στο Nations League.

Αν πάρει έστω βαθμό στη Σκωτία, θα είναι φυσικά πολύ σημαντικό να κάνει το ίδιο στη Δανία. Έτσι και η τελευταία δεν θα είναι αδιάφορη την τελευταία αγωνιστική και θα μπορεί η Ελλάδα με 2 βαθμούς συν 3 εντός με Σκωτία και 3 εκτός με Λευκορωσία να ελπίζει ότι με 11 μπορεί ακόμα και την πρωτιά στη διαφορά τερμάτων. Σενάριο εξαιρετικά δύσκολο βέβαια.

Εννοείται, ότι με δύο νίκες τον Οκτώβριο αλλάζουν τα δεδομένα και η πρωτιά είναι στο χέρι της Εθνικής, ενώ με δύο ήττες χάνεται και η δεύτερη θέση. Διότι οι Σκωτσέζοι που έχουν 4 θα φτάσουν με Ελλάδα στους 7 και με Λευκορωσία (πάντα με δεδομένο ότι θα κάνει μόνο ήττες στους 10. Με τη γαλανόλευκη να μένει στους 3.

Πώς η δεύτερη θέση οδηγεί στο Μουντιάλ 2026

Συνολικά, 16 εθνικές ομάδες της UEFA θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Οι 12 νικήτριες των ομίλων προκρίνονται απευθείας στο Μουντιάλ. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια θα καθοριστούν μέσω αγώνων playoffs ως εξής.

Οι 12 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων θα συμμετάσχουν στα playoffs, μαζί με τις 4 καλύτερες ομάδες (σύμφωνα με την κατάταξη) που τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους του UEFA Nations League 2024/25, αλλά δεν κατέλαβαν την 1η ή 2η θέση στον όμιλό τους στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Οι 16 ομάδες που συμμετέχουν στα playoffs θα χωριστούν μέσω κλήρωσης σε 4 μονοπάτια πρόκρισης, με 4 ομάδες το καθένα. Οι αγώνες των playoffs θα είναι μονοί ημιτελικοί και μονοί τελικοί και θα διεξαχθούν μέσα στο ίδιο διεθνές παράθυρο, τον Μάρτιο του 2026. Συγκεκριμένα, στις 26 και 31 Μαρτίου 2026.

Η κλήρωση των playoffs

Η κλήρωση των playoffs θα γίνει τον Δεκέμβριο, δεν έχει καθοριστεί το πότε. Στην κλήρωση, οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (Pot 1 έως Pot 4), με 4 ομάδες στο καθένα.

Οι 12 ομάδες που τερμάτισαν δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών θα κατανεμηθούν στα Pot 1 έως 3, με τη σειρά δυναμικότητας να βασίζεται στην κατάταξη της FIFA (FIFA Men's World Ranking) του Νοεμβρίου 2025 (η Ελλάδα είναι στην 39η θέση στη FIFA). Οι 4 ομάδες που προκρίθηκαν μέσω του Nations League θα τοποθετηθούν αυτόματα στο Pot 4.

Δομή των μονοπατιών των playoffs

Το Μονοπάτι Play-off A αποτελείται από τους ημιτελικούς 1 και 2 και οι νικητές αυτών θα προχωρήσουν στον τελικό A.

Το Μονοπάτι Play-off B αποτελείται από τους ημιτελικούς 3 και 4 και οι νικητές θα πάνε στον τελικό B.

Το Μονοπάτι Play-off C αποτελείται από τους ημιτελικούς 5 και 6 και οι νικητές θα πάνε στον τελικό C.

Το Μονοπάτι Play-off D αποτελείται από τους ημιτελικούς 7 και 8 και οι νικητές θα πάνε στον τελικό D.

Διαδικασία κλήρωσης των ημιτελικών

Η κλήρωση για τους ημιτελικούς θα ξεκινήσει από το Pot 1 και θα ολοκληρωθεί με το Pot 4. Οι ομάδες θα κληρώνονται και θα τοποθετούνται στον πρώτο διαθέσιμο ημιτελικό (λαμβάνοντας υπόψη απαγορευμένες συγκρούσεις – prohibited clashes, για παράδειγμα Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο - Σερβία, Κόσοβο - Βοσνία) με αριθμητική σειρά, ως εξής:

Οι ομάδες από το Pot 1 (ισχυροί) θα τοποθετηθούν στους ημιτελικούς 1, 3, 5 και 7, ως γηπεδούχοι.

Οι ομάδες από το Pot 2 (ισχυροί) θα τοποθετηθούν στους ημιτελικούς 2, 4, 6 και 8, επίσης ως γηπεδούχοι.

Οι ομάδες από το Pot 3 (ανίσχυροι) θα τοποθετηθούν στους ημιτελικούς 2, 4, 6 και 8, ως φιλοξενούμενοι

Οι ομάδες από το Pot 4 (ανίσχυροι, από Nations League) θα τοποθετηθούν στους ημιτελικούς 1, 3, 5 και 7, ως φιλοξενούμενοι.

Αμέσως μετά την κλήρωση των ημιτελικών, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή κλήρωση για τους γηπεδούχους των τελικών των μονοπατιών A, B, C και D, όπου μία από τις δύο ημιτελικές ομάδες θα ορίζεται ως γηπεδούχος του τελικού.

Οι ομάδες που προηγούνται στα προκριματικά

Ας δούμε ποιες ομάδες είναι πρώτες στους 12 ομίλους, ποιες δεύτερες και στην παρένθεση ποιες διεκδικούν, αν όχι την πρωτιά, έστω μία δεύτερη ευκαιρία. Στην παρένθεση δίπλα σε κάθε ομάδα είναι οι βαθμοί τους. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική σε όλους, ενώ οι 6 όμιλοι είναι 4 ομάδες ο καθένας και οι υπόλοιποι 6 με 5 ομάδες.

1ος Σλοβακία (6), Β. Ιρλανδία (3), (Γερμανία 3)

2ος Ελβετία (6), Κόσοβο (3), (Σουηδία 1, Σλοβενία 1)

3ος Δανία (4), Σκωτία (4), (Ελλάδα 3)

4ος Ισλανδία (3), Γαλλία (3), (Ουκρανία 0)

5ος Ισπανία (6), Γεωργία (3), (Τουρκία 3)

6ος Πορτογαλία (3), Ουγγαρία (1), (Ιρλανδία 1)

7ος Ολλανδία (10), Πολωνία (10), (Φινλανδία 7)

8ος Βοσνία (12), Αυστρία (9), (Ρουμανία 6)

9ος Νορβηγία (12), Ιταλία (9), (Ισραήλ 9)

10ος Σκόπια (11), Βέλγιο (10), (Ουαλία 10)

11ος Αγγλία (12), Σερβία (7), (Αλβανία 5)

12ος Κροατία (12), Τσεχία (12), (Ν. Φερόε 6, Μαυροβούνιο 6)

Προκρίνονται στο Μουντιάλ

Σλοβακία

Ελβετία

Δανία

Ισλανδία

Ισπανία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βοσνία

Νορβηγία

Σκόπια

Αγγλία

Κροατία

Συμμετέχουν στα playoffs

B. Ιρλανδία

Γερμανία

Κόσοβο

Σουηδία

Σκωτία

Γαλλία

Γεωργία

Τουρκία

Ουγγαρία

Πολωνία

Αυστρία

Ρουμανία

Ιταλία

Βέλγιο

Ουαλία

Σερβία

Τσεχία

Οι ομάδες θα είναι 16, αλλά υπάρχουν 17 σε αυτές που αναφέρουμε στα playoffs, λόγω των νικητών στο Nations League.

Με τα έως τώρα δεδομένα, για παράδειγμα, η Β. Ιρλανδία πάει στα playoffs ως δεύτερη ομίλου και η Γερμανία από τον ίδιο όμιλο ως νικήτρια σε γκρουπ του Nations League.

Το ίδιο παρατηρείται και με Γεωργία - Τουρκία και Βέλγιο - Ουαλία, Κόσοβο - Σουηδία.

Οπότε κάποια από τις νικήτριες του Nations League, η πέμπτη σύμφωνα με την κατάταξη στη διοργάνωση, θα σταθεί άτυχη...

Νικητές ομίλων στο Nations League

Α' κατηγορία: Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία.

Β' κατηγορία: Αγγλία, Νορβηγία, Τσεχία, Ουαλία.

Γ' κατηγορία: Ρουμανία, Σουηδία, Σκόπια, Β. Ιρλανδία.

Δ' κατηγορία: Μολδαβία, Σαν Μαρίνο.

*Με έντονα γράμματα οι 4 ομάδες που έχουν προτεραιότητα στα playoffs αν δεν τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις.

Ελάχιστες οι πιθανότητες για την έκπληξη

Γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα αν δεν τερματίσει δεύτερη, δεν θα έχει ουσιαστικά πιθανότητες. Θα πρέπει για να πάει στα playoffs ως επιλαχούσα, να είναι στις 2 πρώτες θέσεις ομάδες που νίκησαν στους ομίλους του Nations League και ως 21η συνολικά στο Nations League να έχει μία ελπίδα.

Για παράδειγμα δεν τη συμφέρει να βγει τρίτη η Σουηδία, η Τουρκία, η Ρουμανία και η Ουαλία.

Τις αναφέρουμε αυτές γιατί είναι τρίτες αυτή τη στιγμή και νίκησαν σε όμιλο Nations League.

Επίσης, το Ισραήλ στο ranking του Nations League είναι πιο ψηλά. Εμείς, όπως αναφέραμε, είμαστε στην 21η θέση, το Ισραήλ που τώρα είναι τρίτο στον όμιλό του βρίσκεται στη 14η θέση.

Οπότε ή προσπερνά η Εθνική τη Σκωτία για μία δεύτερη ευκαιρία, αν δεν αφήσει πίσω της τη Δανία, η στρέφει την προσοχή της στο Euro 2028 στα βρετανικά γήπεδα.