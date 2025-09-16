Μενού

Εθνική Ελλάδας, Σπανούλης: Όλο το παρασκήνιο για το πώς άνοιξε το «Posidonio»

Η Εθνική Ελλάδας γιόρτασε στο «Posidonio» το χάλκινο μετάλλιο.

spanoulis
Σπανούλης | INTIME
Η Εθνική έφτασε Δευτέρα (15/9) στην Ελλάδα, μετά το EuroBasket 2025 και οι παίκτες, αλλά και οι προπονητές της, άμεσα θα ενσωματωθούν στις ομάδες τους ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό σήμαινε πως μόνο η βραδιά της άφιξης των διεθνών μας θα ήταν διαθέσιμη για διασκέδαση. Που και αυτό ήταν σχετικό, καθώς οι διεθνείς του Παναθηναϊκού δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, καθώς έπρεπε να ξεκινήσουν το ταξίδι για Αυστραλία.

