Εθνική Ελλάδας: Υποψήφιοι για βασικοί οι Τεττέη και Κωστούλας

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε ουγγρικό έδαφος για το παιχνίδι κόντρα στη Λευκορωσία. Ένας αγώνας όπου ο κόουτς Γιοβάνοβιτς εκτός απροόπτου θα προχωρήσει σε αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό πώς υποψήφιοι για βασικοί είναι παίκτες όπως οι Τεττέη και Κωστούλας.

Να τονισεί αρχικά ότι ο Γιοβάνοβιτς ως προς την 11άδα της Ελλάδας στο 3-2 επί της Σκωτίας επέλεξε να ξεκινήσει βασικούς τους Ρέτσο και Μουζακίτη. Η σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία: Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος και Τσιμίκας. Κέντρο με τους Κουρμπέλη, Μουζακίτη και μπροστά τους τον Μπακασέτα, άκρα με Τζόλη και Καρέτσα και φυσικά φορ τον Παυλίδη.

