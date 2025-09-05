Μενού

Εθνική Ελλάδος: Ο γλυκός «πονοκέφαλος» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το ξεκίνημα της Εθνικής στα προκριματικά του μουντιάλ.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Η Εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκινά απόψε κόντρα στην Λευκορωσία την φιλόδοξη προσπάθειά της να προκριθεί στα τελικά του μουντιάλ που είναι στο πρόγραμμα το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Στον όμιλο υπάρχουν η Δανία και η Σκοτία που είναι οι βασικοί της αντίπαλοι, αλλά πριν αντιμετωπίσει αυτούς έχει την υποχρέωση απόψε να κερδίσει τους Λευκορώσους. Κάθε νίκη δίνει τους ίδιους βαθμούς κι ένα καλό ξεκίνημα είναι απαραίτητο.

