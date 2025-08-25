Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

Τους 25 ποδοσφαιριστές που θα απαρτίσουν την αποστολή της Εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου για τα ματς με τη Λευκορωσία και τη Δανία ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Ελλάδα θα παίξει με τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου και με τη Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου. Και τα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα φιλοξενηθούν στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» και θα κάνουν σέντρα στις 21:45.

Εθνική ομάδα: Οι κλήσεις των διεθνών

Αναλυτικά, οι διεθνείς που θα συγκροτήσουν την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι οι εξής:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.