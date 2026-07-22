Εθνική: Ώρα αποφάσεων, ο Αντετοκούνμπο και οι αμφίβολοι των κολεγίων

Τα «παράθυρα» της FIBA το φετινό καλοκαίρι για το Παγκόσμίο Κύπέλλο μπάσκετ 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα κάτι που αποδεικνύουν οι κλήσεις της Ισπανίας και της Γαλλίας για το δεύτερο στάδιο των προκριματικών, με τις δύο υπερδυνάμεις της Ευρώπης να κατεβάζουν όλους τους αστέρες τους.
Η εικόνα θυμίζει έντονα όσα συνέβησαν και στο παράθυρο του Ιουλίου. Τότε, η Σερβία είχε τον Νίκολα Γιόκιτς, η Τουρκία τον Αλπερέν Σενγκούν, ενώ αρκετές ακόμα χώρες επιστράτευσαν τα μεγαλύτερα ονόματά τους.
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