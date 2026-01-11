Έτρεχε με «120» ο Ολυμπιακός, νίκες για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, «ανάσα» για το Μαρούσι

Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι της Stoiximan GBL και στη 14η αγωνιστική, τη στιγμή που το Μαρούσι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και έμεινε «ζωντανό» στη μάχη της παραμονής, ειδικά μετά από τη χθεσινή νίκη του Πανιωνίου.

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικός στην Καρδίτσα σημειώνοντας 70 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν με το εντυπωσιακό 120-80 (Πίτερς 35, Ντόρσεϊ 22 - Μπ. Τζέφεροσν 25, Καμπερίδης 16) στην καλύτερη επιθετική τους βραδιά εκτός έδρας στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Ντεμπούτο στη λίγκα για τον Ταϊρίκ Τζόουνς με 14 πόντους.

Στο ΟΑΚΑ το Περιστέρι προηγούταν μέχρι και το 25' ωστόσο στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Οσμάν, βρήκε τις λύσεις και έφτασε στη νίκη με 94-86 (Οσμάν 17, Σλούκας 13 - Κάριους 14, Χάρις 13). Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν δίχως τους Ναν, Φαρίντ και Μήτογλου.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ με επιμέρους σκορ 46-16 στα τελευταία 17' επιβλήθηκε της Μυκόνου με 90-65 (Γκρέι 21, Μπάρτλεϊ 15 - Μπριγκς 14, Σκλουλίδας, Κάναντι 11) φτάνοντας τις 9 νίκες και εδραιώνοντας τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 14η αγωνιστική, το Μαρούσι πήρε νίκη που ισοδυναμεί με «οξυγόνο» και έπειτα από ένα σερί επτά ηττών. Οι «κιτρινόμαυροι» επιβλήθηκαν με 96-78 (Σάλας 30, Μέικον 14 - Κόλεμν 22, Γκρέι 21) του Προμηθέα που έχασε έδαφος στη μάχη για την τετράδα.

Τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 90-65

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 94-86

Μαρούσι - Προμηθέας 96-78

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 13-0

2. Παναθηναϊκός 12-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 9-4

5. Άρης 6-7

6. Ηρακλής 6-7

7. Προμηθέας 6-7

8. Μύκονος 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-8

10. Καρδίτσα 4-9

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 3-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Περιστέρι - Άρης (αναβλ).

Προμηθέας - Πανιώνιος 16:00

Ολυμπιακός - Μαρούσι 16:00

Καρδίτσα - ΑΕΚ 18:15

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Μύκονος - Κολοσσός 13:00

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00