EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το σενάριο που στέλνει την Εθνική στους «16» από σήμερα

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 με δύο νίκες απέναντι στην Ιταλία και την Κύπρo, έχοντας πλέον μπροστά της την αναμέτρηση με τη Γεωργία (31/8, 15:00, LIVE από το Gazzetta).
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει αήττητη στη Λεμεσό και έχει την ευκαιρία να τσεκάρει απόψε (31/8) το εισιτήριο για τη Ρίγα, εκεί όπου θα διεξαχθούν τα νοκ άουτ.
