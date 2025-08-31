EuroBasket 2025, Ελλάδα: Το σενάριο που στέλνει την Εθνική στους «16» από σήμερα

Η Ελλάδα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Γ’ όμιλο του EuroBasket 2025 με δύο νίκες απέναντι στην Ιταλία και την Κύπρo, έχοντας πλέον μπροστά της την αναμέτρηση με τη Γεωργία (31/8, 15:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει αήττητη στη Λεμεσό και έχει την ευκαιρία να τσεκάρει απόψε (31/8) το εισιτήριο για τη Ρίγα, εκεί όπου θα διεξαχθούν τα νοκ άουτ.

