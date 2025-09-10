Μενού

EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και η μεταξύ τους παράδοση είναι υπέρ της «γαλανόλευκης».

Reader symbol
Newsroom
Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Ο Τολιόπουλος στο ματς Ελλάδα - Βοσνία | Eurokinissi/ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
  • Α-
  • Α+

Οι αγώνες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν πάντοτε το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το άθλημα στο οποίο γίνονται. Η αναμέτρηση ωστόσο για το Eurobasket 2025 θα έχει ακόμη μία ιδιαίτερη σημασία.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και το γεγονός ότι αμφότεροι βρίσκονται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων ύστερα από πολλά χρόνια (από το 2009 η Ελλάδα, από το 2001 η Τουρκία). 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ