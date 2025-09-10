EuroBasket 2025, Ελλάδα - Τουρκία: Η προϊστορία των αναμετρήσεων

Οι αγώνες ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχουν πάντοτε το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το άθλημα στο οποίο γίνονται. Η αναμέτρηση ωστόσο για το Eurobasket 2025 θα έχει ακόμη μία ιδιαίτερη σημασία.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι οι δύο γειτονικές χώρες βρίσκονται στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 και το γεγονός ότι αμφότεροι βρίσκονται ξανά στη ζώνη των μεταλλίων ύστερα από πολλά χρόνια (από το 2009 η Ελλάδα, από το 2001 η Τουρκία).

