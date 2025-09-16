EuroBasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο στο live του: «Πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκπλήρωσε την μεγαλύτερή του επιθυμία κι έκανε δικό του ένα μετάλλιο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025. Η Ελλάδα ανέβηκε στην τρίτη θέση του βάθρου 16 χρόνια από την τελευταία διάκριση κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη της απέναντι στην ταλαντούχα Φινλανδία.
Ο «Greek Freak» έκανε Live στο Instagram μετά το σπουδαίο επίτευγμα και εκεί μοιράστηκε όμορφες στιγμές από τα... ενδότερα της ομάδας, ενώ μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η ατάκα του ότι δεν θέλει να σταματήσει να παίζει με την Εθνική και όπως είναι λογικό φαινόταν πολύ συγκινημένος.
