Eurobasket 2025: Η προϊστορία του Ελλάδα και Τουρκία σε αριθμούς - Ποια μετρά τις περισσότερες νίκες

Ελλάδα, Τουρκία σήμερα το βράδυ (21:00) για τον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket 2025, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται για ακόμη μία φορά, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης μπάσκετ και, πιθανότατα, το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, την ώρα που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν περιμένει τα νεότερα για τον Τσέντι Όσμαν, η συμμετοχή του οποίου θα γίνει γνωστή πριν τον κρίσιμο ημιτελικό.

Eurobasket 2025: Η προϊστορία του Ελλάδα και Τουρκία σε αριθμούς

Σύμφωνα με τις αναμετρήσεις που υπάρχουν στον ΕΟΚ, και περιλαμβάνουν τα επίσημα παιχνίδια της FIBA, τους φιλικούς αγώνες, ματς για βαλκανικά πρωταθλήματα και μεσογειακούς αγώνες τότε οι δύο χώρες έχουν συναντηθεί 68 φορές συνολικά, με την παράδοση να είναι ξεκάθαρα υπέρ μας (45 νίκες και 23 ήττες).

Έκλαψε από τα γέλια το Tik Tok: Σπανούλης και Αντετοκούνμπο ήρωες του '21 πριν το Ελλάδα-Τουρκία

Σε επίπεδο Eurobasket η Εθνική Ελλάδος, με αυτή της Τουρκίας, έχουν έρθει αντιμέτωπες πέντε φορές, με την πρώτη χώρα να έχει το απόλυτο με ισάριθμες νίκες και να θέλει απόψε στη Ρίγα να συνεχίσει το σερί της.

Σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα το Eurobasket, τα σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες διαμορφώνονται ως εξής:

03.06.1981 Νίκη της Εθνικής μας με 72-64, Ευρωμπάσκετ 1981

25.06.1997 Νίκη της Εθνικής μας με 74-52, Ευρωμπάσκετ 1997

06.09.2003 Νίκη της Εθνικής μας με 75-70, Ευρωμπάσκετ 2003

18.09.2009 Νίκη της Εθνικής μας με 76-74, Ευρωμπάσκετ 2009

07.09.2013 Νίκη της Εθνικής μας με 84-61, Ευρωμπάσκετ 2013

