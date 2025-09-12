Έκλαψε από τα γέλια το Tik Tok: Σπανούλης και Αντετοκούνμπο ήρωες του '21 πριν το Ελλάδα-Τουρκία

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του ημιτελικού Ελλάδας–Τουρκίας, του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Λετονία, το ελληνικό TikTok έχει μετατραπεί σε… Μεσολόγγι.
AI-φουστανελάδες, επικές μεταμορφώσεις και vibes από το 1821. Ο Σπανούλης στα περισσότερα βίντεο έχει τον ρόλο του Κολοκοτρώνη που εμψυχώνει τους Έλληνες και όμως του ταιριάζει αυτός ο ρόλος.
Ο Σλούκας ως Υψηλάντης που ακολουθεί τον Σπανούλη και ο Γιάννης ως Παπαφλέσσας που ενισχυεί τον λόγο. Ακόμα, ο Greek Freak παρουσιάζεται σε βίντεο να κρατάει πύρινες μπάλες και να φοράει φουστανέλα ενώ πίσω του γίνεται μάλλον η μάχη στα Δερβενάκια.
Η σημερινή μάχη Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα ματς. Είναι το TikTok remake του ’21, με soundtrack το “Να ’ταν το ’21”
