Μενού

Έκλαψε από τα γέλια το Tik Tok: Σπανούλης και Αντετοκούνμπο ήρωες του '21 πριν το Ελλάδα-Τουρκία

Η επανάσταση του 1821 παίρνει μορφή στο Τik Tok με αφορμή τον ημιτελικό Ελλάδας–Τουρκίας, του Ευρωμπάσκετ 2025.

Reader symbol
Newsroom
AI δημιουργίες για τον ημιτελικό του Eurobasket
AI δημιουργίες για τον ημιτελικό του Eurobasket
  • Α-
  • Α+

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του ημιτελικού Ελλάδας–Τουρκίας, του Ευρωμπάσκετ 2025 στη Λετονία, το ελληνικό TikTok έχει μετατραπεί σε… Μεσολόγγι.

AI-φουστανελάδες, επικές μεταμορφώσεις και vibes από το 1821. Ο Σπανούλης στα περισσότερα βίντεο έχει τον ρόλο του Κολοκοτρώνη που εμψυχώνει τους Έλληνες και όμως του ταιριάζει αυτός ο ρόλος.

@petros.tsounakis #greece #turkey #eurobasket #spanoulis #hellas ♬ πρωτότυπος ήχος - Petros Tsounakis

Ο Σλούκας ως Υψηλάντης που ακολουθεί τον Σπανούλη και ο Γιάννης ως Παπαφλέσσας που ενισχυεί τον λόγο. Ακόμα, ο Greek Freak παρουσιάζεται σε βίντεο να κρατάει πύρινες μπάλες και να φοράει φουστανέλα ενώ πίσω του γίνεται μάλλον η μάχη στα Δερβενάκια.

Διαβάστε ακόμα: Κατάμεστα γαλανόλευκα τσάρτερ για Λετονία με μπροστάρη Φάνη Λαμπρόπουλο: «Τούρκοι ερχόμαστε»

@kafeneioapolwn Σήμερα τα παλικάρια μας αντιμέτωπα με την ιστορία. Απάνω τους ωρε! #fyp #tiktokgreece #turkey #eurobasket #greece ♬ Saranta Palikaria - Alekos Dimou

Η σημερινή μάχη Ελλάδας-Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα ματς. Είναι το TikTok remake του ’21, με soundtrack το “Να ’ταν το ’21”

Διαβάστε ακόμα: «Πιστολιόπουλος» και «Κόμπρα»: Tα παρατσούκλια του Βαγγέλη Ιωάννου από το καλύτερο στο χειρότερο

@trolley_p Ο ΤΡΙ-ΠΟ-ΝΤΙ-ΝΟΣ 🏀 #eurobasket #giannis #antetokounmpo #greekbasketball #mpesfyp ♬ πρωτότυπος ήχος - trolley

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

VIRAL