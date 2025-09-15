Eurobasket 2025: Το μεσημέρι η επιστροφή της Εθνικής - Το πάρτι με ΛΕΞ και το φιλί της μαμάς Αντετοκούνμπο

Σήμερα το μεσημέρι επιστρέφει, από τη Ρίγα της Λετονίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ μετά την τεράστια διάκρισή της στο Eurobasket 2025, όπου επικρατώντας της Φινλανδίας με 92-89 στον μικρό τελικό, κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο σε διοργάνωση μπάσκετ μετά από 16 χρόνια, από το 2009 όπου πάλι η Εθνική είχε κατακτήσει το χάλκινο, με το πάρτι στα αποδυτήρια να ξεκινά από νωρίς και το ηχείο να «πασάρεται» από παίκτη σε παίκτη.

Μέχρι που έφτασε στα χέρια του απόλυτου πρωταγωνιστή και ενός, ομολογουμένως, εκ των κορυφαίων παικτών μπάσκετ στην ιστορία, του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ανοιγοντας live stream στο Instagram, ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς μοιράστηκε τη χαρά τους με τους εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Eurobasket 2025: Το πάρτι με ΛΕΞ και Light

Ένα ξέφρενο πάρτι ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα. Στα αποδυτήρια, ο Γιάννης μπήκε πρώτος και άνοιξε ένα live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

Ξεχωριστή στιγμή και το μπουγέλωμα του Σπανούλη από τους παίκτες της Εθνικής στα αποδυτήρια, αλλά και η σαμπάνια που άνοιξε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με την οποία κατάβρεξε όλη την ομάδα.

Μεταξύ των τραγουδιών που ακούστηκαν στο live του Γιάννη, ήταν το «Primo» του φίλου του Light, ο οποίος τού είχε αφιερώσει και το «MVP Freestyle» και το «Αλητική Αγάπη» από τον νέο δίσκο του ΛΕΞ.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο. Με μια γαλάζια καρδιά και ένα απλό «ευχαριστώ», ο σούπερ σταρ του NBA μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους του μοναδικές φωτογραφίες από την πορεία της «επίσημης αγαπημένης» στο τουρνουά, αλλά και προσωπικές στιγμές με τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα: τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του και τα παιδιά του.

Η Ελλάδα, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη, κατάφερε να επιστρέψει στο βάθρο μετά από χρόνια και να ανέβει στο τρίτο σκαλί, με τον Γιάννη να είναι καταλυτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

«Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στη ζωή μου», δήλωσε συγκινημένος ο 30χρονος φόργουορντ, αποτυπώνοντας με απλότητα αλλά και δύναμη το συναίσθημα που τον διακατέχει για τη διάκριση αυτή με τη φανέλα της Εθνικής.