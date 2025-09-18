Μενού

Eurobasket 2025: Το νέο Ranking της Fiba, εκτός 10άδας η Ελλάδα

Η FIBA ανακοίνωσε νέο ranking μετά την ολοκλήρωση του EuroBasket 2025 με την Ελλάδα να παραμένει μακριά από τη δεκάδα.

Ελλάδα - Ευρωμπάσκετ
Φάση από τον αγώνα Ελλάδα - Λιθουανία στο Ευρωμπάσκετ 2025 | Eurokinissi
Η FIBA ανακοίνωσε τη νέα παγκόσμια κατάταξη μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket 2025.

Όπως είναι λογικό η Team USA παραμένει στην πρώτη θέση με 845,8 βαθμούς, όμως η σημαντική αλλαγή συνέβη μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης με την Γερμανία να ξεπερνάει την Σερβία μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ευρωπαικού τουρνουά και τον αποκλεισμό της ομάδας του Νίκολα Γιόκιτς από τη φάση των «16» από την Φινλάνδία.

