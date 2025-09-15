Eurobasket 2025: Πόσα λεφτά παίρνει η Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, έσπασε το «αρνητικό σερί» χωρίς μετάλλιο σε διοργανώσεις, καθώς επικρατώντας με 92-89 της Φινλανδίας στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, κατέκτησε το χάλκινο.

Σύμφωνα με το insider.gr, η «γαλανόλευκη» με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της, τερματίζοντας στην τρίτη θέση βάζει στα ταμεία από 400.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ, με την σκληροτράχηλη «Σταχτοπούτα» της διοργάνωσης να λαμβάνει επίσης μία χρηματική ένεση (από 300.000 ευρώ έως 100.000 για τις θέσεις 4 - 8).

Πλέον, η Ελλάδα απαριθμεί έξι μετάλλια σε Ευρωμπάσκετ (χρυσά το 1987 και το 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και το 2025).

Στον μεγάλο τελικό, νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Γερμανία που πήρε τη νίκη απέναντι στην Τουρκία με σκορ 88-83, ενώ ταυτόχρονα αύξησε και τον τζίρο για την εθνική της ομοσπονδία.

Δύο χρόνια μετά την κορυφή του κόσμου, η Γερμανία χρίστηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης (από το 1993), με πρώτο σκόρερ και MVP της αναμέτρησης τον Μπόνγκα (20 πόντους) ενώ πέρα από τη βαρύτιμη κούπα, λαμβάνει και πάνω από 1 εκατ. ευρώ ως χρηματικό έπαθλο.