Euroleague: Αυτές είναι οι 20 ομάδες - Πότε είναι το πρώτο τζάμπολ της σεζόν

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/6) στη Βαρκελώνη, εγκρίθηκαν οι βασικές αποφάσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες θα τεθούν προς οριστική επικύρωση στη Γενική Συνέλευση της ECA στις 7 Ιουλίου.

Το σημαντικότερο θέμα αφορούσε τη σύνθεση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα σεζόν να οριστικοποιούνται.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr