Μενού

Euroleague: Αυτές είναι οι 20 ομάδες - Πότε είναι το πρώτο τζάμπολ της σεζόν

Το συμβούλιο της Euroleague παρουσίασε το πλάνο για τη νέα σεζόν (2026-27), ενώ γνωστό έγινε και το καλεντάρι.

Reader symbol
Newsroom
Ευρωλίγκα
Το τρόπαιο της Ευρωλίγκας | Eurokinissi/KLODIAN LATO
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/6) στη Βαρκελώνη, εγκρίθηκαν οι βασικές αποφάσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες θα τεθούν προς οριστική επικύρωση στη Γενική Συνέλευση της ECA στις 7 Ιουλίου.

Το σημαντικότερο θέμα αφορούσε τη σύνθεση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα σεζόν να οριστικοποιούνται. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ