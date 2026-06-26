Euroleague: Αυτές είναι οι 20 ομάδες - Πότε είναι το πρώτο τζάμπολ της σεζόν

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (26/6) στη Βαρκελώνη, εγκρίθηκαν οι βασικές αποφάσεις για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, οι οποίες θα τεθούν προς οριστική επικύρωση στη Γενική Συνέλευση της ECA στις 7 Ιουλίου.
Το σημαντικότερο θέμα αφορούσε τη σύνθεση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη νέα σεζόν να οριστικοποιούνται.
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