Euroleague: Βαρύ πρόστιμο για Παναθηναϊκό και άλλες τρεις ομάδες για υπέρβαση salary cap

Η Euroleague επέβαλλε πρόστιμα σε τέσσερις ομάδες για υπέρβαση στο salary cap - Τι είπε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από αγώνα του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟY
Η Euroleague τιμώρησε με βαριά χρηματικά πρόστιμα τις ομάδες που έκαναν υπέρβαση του salary cap για τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να καταβάλλει το υψηλότερο πρόστιμο ύψους 3.065 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του salary cαπ Cap κατά 6,185 εκατομμύρια ενώ, ενώ ακολουθούν η Αναντολού Εφές με 1.070.000 εκατομμύρια ευρώ, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 1 εκατομμύριο ευρώ και ο Ολυμπιακός για 300.000 ευρώ.

