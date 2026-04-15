Euroleague: Βαρύ πρόστιμο για Παναθηναϊκό και άλλες τρεις ομάδες για υπέρβαση salary cap

Η Euroleague τιμώρησε με βαριά χρηματικά πρόστιμα τις ομάδες που έκαναν υπέρβαση του salary cap για τη σεζόν που είναι σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR καλείται να καταβάλλει το υψηλότερο πρόστιμο ύψους 3.065 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του salary cαπ Cap κατά 6,185 εκατομμύρια ενώ, ενώ ακολουθούν η Αναντολού Εφές με 1.070.000 εκατομμύρια ευρώ, η Χάποελ Τελ Αβίβ με 1 εκατομμύριο ευρώ και ο Ολυμπιακός για 300.000 ευρώ.

