Euroleague Final Four: Ο Ολυμπιακός και οι άλλοι – Ημέρες και ώρες των αγώνων

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού ο Ολυμπιακός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πανηγυρισμοί για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα | eurokinissi
Το Final Four της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007 και ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης θα κριθεί στο glass floor του Telekom Center Athens.

Η Βαλένθια έγινε η τελευταία χρονικά ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague, μετά το 81-64 επί του Παναθηναϊκού στο Game 5 της προημιτελικής σειράς που διεξήχθη στη Roig Arena.

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός των πέντε σερί Final Four θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα παίξει με τη Βαλένθια.

Την Παρασκευή 22/5 στις 18:00 θα γίνει το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, του πρώτου ημιτελικού στο Final Four της EuroLeague.

Αμέσως μετά, στις 21:00, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι νικητές θα παλέψουν για το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης το βράδυ της Κυριακής 24/5 στις 21:00.

Μικρός τελικός δεν υπάρχει. Tο πρόγραμμα να περιλαμβάνει στις 18:00 το adidas NextGen Championship Game, το οποίο αντικαθιστά τον αγώνα για την τρίτη θέση

