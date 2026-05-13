Ο Βασίλης Τσεκούρας πήρε το τιμόνι του Live News: Τι είπε για την απουσία του Νίκου Ευαγγελάτου

Ο Βασίλης Τσεκούρας θα βρίσκεται στο τιμόνι του Live News μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου καθώς ο Νίκος Ευαγγελάτος ανακοίνωσε χθες, ότι πρόκειται να λείψει λόγω μιας «ευχάριστης οικογενειακής υποχρέωσης».

Έτσι, το μεσημέρι της Τετάρτης ο Βασίλης Τσεκούρας καλησπέρισε τους τηλεθεατές αναφέροντας:

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι το MEGA, είναι το Live News, για τα επόμενα 3 απογεύματα θα είμαστε μαζί λόγω μιας πολύ ωραίας οικογενειακής υποχρεώσης του Νίκου Ευαγγελάτου».

Τι είπε ο Νίκος Ευαγγελάτος για τον λόγο της απουσίας του

«Αποχαιρετώντας σας, να σας πω ότι αύριο, Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή το Live News θα το παρουσιάσει ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, Βασίλης Τσεκούρας με όλη την υποστήριξη της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής.

Γιατί έχω πολύ ευχάριστη υποχρέωση, οικογενειακή υποχρέωση, που μου επιβάλλει, με πολλή χαρά και περηφάνεια, να βρίσκομαι όχι στην εκπομπή. Για πολύ καλό λόγο.

Θα τα ξαναπούμε, λοιπόν, πρώτα ο Θεός, την Δευτέρα που μας έρχεται. Γεια και χαρά σας» είπε στο φινάλε της εκπομπής τηςΤρίτης ο Νίκος Ευαγγελάτος.