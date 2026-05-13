Ατύχημα για τον Akyla λίγο πριν τον Τελικό της Eurovision: «Πονάω λίγο σήμερα»

Πανηγύρισε... λίγο παραπάνω ο Akylas την πρόκρισή του για τον τελικό της Eurovision καθώς αποκάλυψε ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, είχε έναν μικρό τραυματισμό, γεγονός που τον ανάγκασε να ακυρώσει αρκετά πράγματα στο πρόγραμμά του για την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση των Wiwibloggs στο Wien Museum της Βιέννης, περιέγραψε πώς έπαθε το «mini ατύχημα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήμουν τόσο χαρούμενος, χοροπηδούσα, χόρευα και είχα ένα μικρό ατύχημα. Τραβήχτηκε ένας μυς στην πλάτη μου λίγο.

Μην ανησυχείτε θα είμαστε μια χαρά μέχρι τον τελικό αλλά ναι, σήμερα πονάω λίγο. Αλλά ήθελα πολύ να έρθω εδώ να σου μιλήσω (είπε στον δημοσιογράφο).

Έπρεπε να ακυρώσω πολλά πράγματα που είχα σήμερα ώστε να είμαι εντάξει και για τις επόμενες ημέρες, αλλά ήθελα να έρθω εδώ», επανέλαβε και συμπλήρωσε απευθυνόμενος στο κοινό: «Ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη», είπε ο τραγουδιστής.



