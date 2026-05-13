Μαριάννα Καλλέργη για Survivor: «Ήμουν σαν πτώμα, με έσερναν - Η παραγωγή ήταν έξαλλη που πήγα νοσοκομείο»

Η Μαριάννα Καλλέργη, η οποία συμμετείχε στο Survivor του 2017 όπου είχε νικήσει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ήταν καλεσμένη σήμερα (13/5) στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και με αφορμή τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, περιέγραψε τι είχε συμβεί όταν η ίδια είχε αρρωστήσει με 42 πυρετό, αλλά η παραγωγή καθυστερούσε να την πάει στο νοσοκομείο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν είχα 42 πυρετό, μου ζητούσαν να κάνουμε πλάνα. Αφού κάναμε τα πλάνα, μας είπαν να με πάνε στο νοσοκομείο. Μου έλεγαν ότι είναι οι καιρικές συνθήκες. Έλεγα "όχι πάμε για βρογχοπνευμονία με τέτοιο πυρετό".

Πριν υπογράψω συμβόλαιο, τους ρώτησα "έχουμε νοσοκομειακή κάλυψη; Έχω περάσει βρογχοπνευμονία, σχεδόν 3 φορές". Μου λένε "ναι, μην αγχώνεσαι. Αν γίνει κάτι, θα πας στο νοσοκομείο". Τους ρώτησα επειδή γνώριζα τον εαυτό μου, "θα μπορώ να αποχωρήσω;" και μου είπαν "Θα αποχωρήσεις".

Υπογράφω συμβόλαιο. Πάμε στον Άγιο Δομίνικο, αρρωσταίνω. Τους λέω κάτι δεν πάει καλά, όχι είναι στο μυαλό σου. Συνεχίζουν με κρατάνε στο παιχνίδι, είσαι δυνατή παίκτρια, προσπάθησέ το», είπε αρχικά η Μαριάννα Καλλέργη.

«Πριν πάμε στο νοσοκομείο ακούω στον ασύρματο να λένε "γιατί πάτε την Καλλέργη στο νοσοκομείο; Δεν δικαιούται να πάει, θα ξεσηκωθούν οι δύο ομάδες και θα μας ζητάνε συνέχεια νοσοκομείο". Το ακούω και λέω "έχω παραισθήσεις λόγω του πυρετού, μου κάνουν πλάκα"», πρόσθεσε η ίδια.

«Έκανα οικειοθελή αποχώρηση και μου ζητούσαν να μείνω μέχρι το live για να πει η παραγωγή ότι με ψήφισε ο κόσμος. Δεν ήθελαν να το βγάλουν στον κόσμο. Νόμιζαν ότι θα μείνω. Δεν θα έμενα, δεν θα ξεπούλαγα ποτέ τον εαυτό μου.

Έπαιρνα 18-20 χάπια, νηστική, δεν ήξερα καν τι έπαιρνα. Ο Ντάνος με τον Σπαλιάρα με μετέφεραν βράδυ, με έσερναν τα παιδιά αφού με γύρισαν από το νοσοκομείο και έλεγαν "γιατί δεν την παίρνετε; Ήμουν σαν πτώμα".

Η ελληνική παραγωγή ήταν έξω φρενών που ξαναπήγα στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσα καν να περπατήσω. Με σήκωσε ο Ντάνος μαζί με τον Σπαλιάρα. Ψηνόμουν και είχα πάθει σοκ. Έλεγα γιατί το κάνουν αυτό;», κατέληξε η Μαριάννα Καλλέργη για την παραγωγή του Survivor.

Μάλιστα, η πρώην παίκτρια του Survivor δεν έκρυψε πως «δεν το 'χω ξεχάσει, εννοείται μου άφησε κατάλοιπα. Έπαθα χρόνιο άσθμα, έπαθα λοίμωξη αναπνευστικού πριν δύο μήνες και υπέφερα για έναν μήνα, έχω τρομερές ιγμορίτιδες. Οι πνεύμονές μου όταν βγήκα ήταν μόνο σκιά, έκανα αξονική και μαγνητική. Δεν έβλεπες πνεύμονα. Ο γιατρός έπαθε σοκ. Μου είπε, "άμα έμενες πέντε ώρες, θα είχες μπει εντατική με οξυγόνο».