Euroleague ή NBA Europe: Δεν βλέπουμε πώς η Ρεάλ και η Μπάρτσα θα παίζουν σε ξεχωριστές λίγκες

Την είδηση ότι η Μπαρτσελόνα προσανατολιζόταν να ανανεώσει την συμμετοχή στην Euroleague και να υπογράψει το νέα δεκαετές συμβόλαιο, την πρωτοδιαβάσετε από το Gazzetta στις 3 του περασμένου Δεκέμβρη.
Την επομένη, μάλιστα, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του gazzeta.gr αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο σύλλογος της Καταλονίας θα αιτηθεί να μπει ειδική ρήτρα στο νέο συμβόλαιο που θα του επιτρέπει να αποχωρήσει από την λίγκα σε περίπτωση που η πρόταση του ΝΒΑ, κριθεί πιο δελεαστική.
