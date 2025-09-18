Euroleague: Η συναυλία των Iron Maiden θα πραγματοποιηθεί στο τριήμερο του Final Four

Οι θρυλικοί Iron Maiden θα επιστρέψουν στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2026 για μία συναυλία στο ΟΑΚΑ με την ελληνική πρωτεύουσα να είναι ο πρώτος σταθμός του δεύτερου σκέλους της «Run For Your Lives World Tour 2025–2026» περιοδείας, με την οποία το συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια του.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, καθώς θα διεξαχθεί μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica στο ίδιο στάδιο

Εκείνη την περίοδο βέβαια θα λάβει χώρα και το Final Four της Euroleague, που επιστρέφει στην Αθήνα το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο ανακαινισμένο TELEKOM Center Athens.

Όπως αναφέρει το gazzetta.gr, η συναυλία φαινομενικα δεν πρόκειται να εμποδίσει την διεξαγωγή της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου, ενώ επίσης εκείνη την ημέρα στο Κλειστό δεν θα διεξαχθεί κάποιος αγώνας του Final Four.

Ναι μεν γίνεται Σάββατο (23/05) ενώ οι αγώνες είναι την Παρασκευή και την Κυριακή, όμως τον τελευταίο λόγο σε αυτές τις περιπτώσεις τον έχει η αστυνομία. Μάλιστα, όπως είναι λογικό, η EuroLeague θα είναι ενημερωμένη από την διοίκηση του ΟΑΚΑ ότι την ενδιάμεση μέρα θα γίνει συναυλία στο δίπλα γήπεδο.

Παράλληλα, το κορυφαίο ευρωπαϊκό γεγονός θα λαμβάνει χώρα εκείνες της μέρες λίγα μέτρα πιο δίπλα με την πρωτεύουσα να είναι ξεκάθαρος πόλος έλξης.