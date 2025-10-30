Euroleague, Ισραήλ: Προς ακύρωση η επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα

Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρει αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.
Τα σημερινά (30/10) πλήγματα συνιστούν την τελευταία δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ αναμένεται να επηρεάσουν την πρόσφατη απόφαση για την επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup.
