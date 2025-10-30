Μενού

Euroleague, Ισραήλ: Προς ακύρωση η επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα

H απόφαση για επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη φυσική τους έδρα για αγώνες EuroLeague και EuroCup οδεύει προς ακύρωση.

Reader symbol
Newsroom
Μακάμπι Τελ Αβίβ
[Παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  • Α-
  • Α+

Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρει αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης βομβάρδισαν περιοχές ανατολικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

Τα σημερινά (30/10) πλήγματα συνιστούν την τελευταία δοκιμασία για την εύθραυστη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ αναμένεται να επηρεάσουν την πρόσφατη απόφαση για την επιστροφή των ισραηλινών ομάδων στη Euroleague και το EuroCup.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ