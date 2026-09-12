EuroLeague: Κανονικά η διεξαγωγή του Super Cup

«Ταφόπλακα» στις φήμες και στα σενάρια περί μη διεξαγωγής του Super Cup της Euroleague! Η διοργανώτρια αρχή μέσω ανάρτησης στο Instagram ξεκαθάρισε ότι το τουρνουά θα λάβει χώρα κανονικά στο Άμπου Ντάμπι, το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου.
Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι BC θα παλέψουν με διακύβευμα την πρώτη κούπα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.
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