Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής - Ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και βουλευτής

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, εμβληματική μορφή του ΚΚΕ έπειτα από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη και τελείωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης ενώ παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Υπήρξε μέλος της Νεολαίας ΕΔΑ το 1962, κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών εξορίστηκε στη Γυάρο, στη Λέρο και στον Ωρωπό.

Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γυάρο το Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης στο Δ.Σ.

Εκλέχτηκε στην ΚΕ του ΚΚΕ το 1978 ενώ υπήρξε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ από το 1979 έως το 1986. Ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ από το 1986 έως το 2009. Υπήρξε Νομαρχιακός σύμβουλος της Αθήνας από το 1994 έως το 2002 και από το 2002 Δημοτικός σύμβουλος μέχρι το 2007.

Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν βουλευτής του ΚΚΕ από το 2007 έως το 2014.

Διακρινόταν για το ήθος και την ευγενική του φυσιογνωμία και έχαιρε εκτίμησης από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ήταν παντρεμένος και είχε 2 παιδιά