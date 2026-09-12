Δημοσκόπηση Prorata: Ο αντίκτυπος Μητσοτάκη, Τσίπρα μετά τη ΔΕΘ - Στις 9 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκόπηση της Prorata που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών» σήμερα Σάββατο (12/09) και αποτυπώνει τον σφυγμό μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

Η πλειοψηφία ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ τα 2/3 της κοινωνίας εκφράζουν την απογοήτευσή τους και τη δυσαρέσκειά τους για την κυβέρνηση.

Στη δημοσκόπηση η ΝΔ παρουσιάζεται να έχει προβάδισμα εννέα μονάδων έναντι της ΕΛΑΣ. Συγκεκριμένα, η ΝΔ καταγράφει ποσοστό 25,5%, η ΕΛΑΣ είναι δεύτερη με 16,5% με μία μονάδα αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο με 9%, μισή μονάδα παραπάνω από την έρευνα του Ιουλίου.

Ακόμη, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ παρουσιάζουν μικρή άνοδο, χαμηλές είναι οι πτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντός Βουλής και το ΜέΡΑ25.

Πρόθεση ψήφου

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, η ΕΛΑΣ 16,5%, το ΠΑΣΟΚ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες 1%, άλλα κόμματα στο 4%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

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Πώς είδε ο κόσμος τις εξαγγελίες Μητσοτάκη - Τσίπρα

Στην ερώτηση αν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ υλοποιηθούν το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ ενώ το 82% ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου.

Για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 29% τις βλέπει θετικά ενώ το 69% αρνητικά.

Επίσης, το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγγειλε, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα.

Στο ίδιο ερώτημα για μια κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υλοποιηθούν σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγγειλε ενώ το 59% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα.

Η ακρίβεια το σημαντικότερο ζήτημα για τους πολίτες

Το 78% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Ακολουθούν με 44% τα θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίες με 25% και η υγεία με 21%.

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Τέλος, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», το 74% απαντά ότι «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», το 15% «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», το 5% «αρκετά πιθανό» και το 4% «πολύ πιθανό».