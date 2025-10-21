Euroleague: Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν στο Ισραήλ από 1η Δεκεμβρίου με αστερίσκο

Η Euroleague ανακοίνωσε ότι η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μπορούν να επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου, υπό...προϋποθέσεις.
Στη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της διοργανώτριας Αρχής της Euroleague, οι μέτοχοι-ομάδες συμφώνησαν να επαναξιολογήσουν την κατάσταση την 1η Νοεμβρίου και αν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις και δεν έχουν υπάρξει εχθροπραξίες, τότε είναι πολύ πιθανόν Χάποελ και Μακάμπι να επιστρέψουν στο Τελ Αβίβ.
Η ανακοίνωση της Euroleague
«Μετά από προσεκτική διαβούλευση, οι σύλλογοι-μέλη της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ.
Οι σύλλογοι – μέλη της Euroleague Commercial Assets (ECA) συνεδρίασαν την Τρίτη για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, έπειτα από την πρόσφατη ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός και τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Στη συνεδρίαση εξετάστηκε επίσης η πιθανότητα επιστροφής των αγώνων της EuroLeague και του EuroCup στο Ισραήλ, μετά τη μεταφορά τους σε ουδέτερες έδρες από τον Οκτώβριο του 2023.
Μετά από ώριμη σκέψη, οι σύλλογοι της ECA συμφώνησαν να ορίσουν την 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τις φιλοξενούμενες ομάδες και όλους τους αρμόδιους φορείς - συμπεριλαμβανομένων των ELPA, EHCB και UEBO - διασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εμπλεκομένων παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητα.
Η Euroleague Basketball και οι συμμετέχοντες σύλλογοι υποδέχονται με αισιοδοξία και ελπίδα το πρόσφατο ειρηνευτικό σχέδιο. Ο οργανισμός επαναβεβαιώνει την πίστη του στη δύναμη του μπάσκετ να ενώνει ανθρώπους και κοινότητες, καθώς και τη δέσμευσή του να συμβάλει στην ειρήνη μέσα από τις κοινές αξίες του αθλητισμού, του σεβασμού και της ενότητας.»
