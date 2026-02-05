«Στο βασίλειο της Κλειώς δεν υπάρχει Peanut»: Τον νέο ένοικο του Μαξίμου παρουσίασε ο Μητσοτάκης

Νέος ένοικος κατοικεί πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στα social media.
Ο λόγος για την Κλειώ τη γάτα για την οποία ο Μητσοτάκης λέει: «Στο βασίλειο της Κλειώς δεν υπάρχει Peanut».
«Ζωάρα η Κλειώ», σχολιάζει επίσης ο πρωθυπουργός, ενώ η συμπαθέστατη γάτα... «αράζει» σε ένα γραφείο. Ο Peanut, πάντως, φαίνεται πως δεν έχει την ίδια άποψη.
