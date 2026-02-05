Μενού

«Στο βασίλειο της Κλειώς δεν υπάρχει Peanut»: Τον νέο ένοικο του Μαξίμου παρουσίασε ο Μητσοτάκης

Μία συμπαθέστατη γάτα απέκτησε το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Peanut έχει πλέον να αντιμετωπίσει την... Κλειώ

Κλειώ
Κλειώ | kyriakos_ / Instagram
Νέος ένοικος κατοικεί πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου όπως αποκάλυψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο που ανήρτησε στα social media. 

Ο λόγος για την Κλειώ τη γάτα για την οποία ο Μητσοτάκης λέει: «Στο βασίλειο της Κλειώς δεν υπάρχει Peanut».

«Ζωάρα η Κλειώ», σχολιάζει επίσης ο πρωθυπουργός, ενώ η συμπαθέστατη γάτα... «αράζει» σε ένα γραφείο. Ο Peanut, πάντως, φαίνεται πως δεν έχει την ίδια άποψη.

