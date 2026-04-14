Euroleague: Με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές και η νέα σεζόν

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Euroleague, που έγινε στη Βαρκελώνη αποφασίστηκε να μην αλλάξει τίποτα στον τρόπο διεξαγωγής όσον αφορά τις ομάδες και το φορμάτ.

Συγκεκριμένα με 38 αγωνιστικές και 20 ομάδες θα είναι το κορυφαίο διασυλλογικό πρωτάθλημα της Ευρώπης και την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, χωρίς να διαφέρει καθόλου από το ήδη υπάρχων.

