Euroleague: Ο Βαλεντίνος δεν μένει πια εδώ

Η ευρωπαϊκή αγωνιστική ολοκληρώθηκε, οι εχθροπραξίες ξεθύμαναν, μεσημέριασε Σάββατο της 14ης Φεβρουαρίου, αλλά αντί να μυρίζουν λουλούδια και έρωτες πλημμύρισε ο τόπος από την αποφορά της πυρίτιδας.
Μετά τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ και (σε δεύτερο πλάνο) του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστερα, όλα εκεί έξω θυμίζουν πλέι-οφ.
Ας μη γράψω «φάιναλ φορ» και με αρπάξετε από τη μύτη. Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, κάπου στο βάθος Ισραηλινοί και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ο Μάιος είναι κιόλας εδώ.
