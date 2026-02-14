Μενού

Euroleague: Ο Βαλεντίνος δεν μένει πια εδώ

Ο Νίκος Παπαδογιάννης προσθέτει ένα ακραιφνώς μπασκετικό υστερόγραφο στην ποτισμένη με μπαρούτι αγωνιστική και ανοίγει την αυλαία των πλέι-οφ.

ΠΑΟ - Φενέρ
ΠΑΟ - Φενέρ | Eurokinissi
Η ευρωπαϊκή αγωνιστική ολοκληρώθηκε, οι εχθροπραξίες ξεθύμαναν, μεσημέριασε Σάββατο της 14ης Φεβρουαρίου, αλλά αντί να μυρίζουν λουλούδια και έρωτες πλημμύρισε ο τόπος από την αποφορά της πυρίτιδας.

Μετά τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ και (σε δεύτερο πλάνο) του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστερα, όλα εκεί έξω θυμίζουν πλέι-οφ.

Ας μη γράψω «φάιναλ φορ» και με αρπάξετε από τη μύτη. Έλληνες, Τούρκοι, Σέρβοι, κάπου στο βάθος Ισραηλινοί και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, ο Μάιος είναι κιόλας εδώ

