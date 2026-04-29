EuroLeague: Ο Ναν απάντησε για τη φάση με τον Μπαντιό, «Δεν γίνεται να πέσω έτσι...»

Η EuroLeague δημοσίευσε την εντυπωσιακή τάπα του Μπαντιό πάνω στον Ναν, με τον Αμερικανό γκαρντ των «πρασίνων» να απαντάει στη διοργανώτρια αρχή και να διαμαρτύρεται για τη φάση.

Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν εξέφρασε το παράπονό του, κάτω από τη σχετικά ανάρτηση της EuroLeague, σχολιάζοντας: «Κόψιμο; Με τίποτα. Δεν γίνεται να πέσω έτσι από καθαρό μπλοκ, δεν το πιστεύω».

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr