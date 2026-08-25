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Euroleague: Οι 11 υποψήφιες ομάδες για μόνιμη άδεια

Έγιναν γνωστές οι 11 ομάδες οι οποίες είναι υποψήφιες για να αποκτήσουν μόνιμη άδεια στην Euroleague.

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Την Τρίτη 25 Αυγούστου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο των Μετόχων της Euroleague όπου μεταξύ πολλών άλλων συζητήθηκε και το θέμα της αύξησης των μόνιμων αδειών για την διοργάνωση. Ποιες είναι όμως αυτές;

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