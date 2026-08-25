Βαθιά συγκινημένη αποχαιρέτησε η Ρούλα Κορομηλά τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη μάχη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας του J2US.

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Μέσα από μια συγκλονιστική ανάρτηση, η παρουσιάστρια εξήρε το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν σε όλες τους τις τηλεοπτικές συναντήσεις, ενώ αποκάλυψε πως κρατά ακόμα στο κινητό της το τελευταίο του μήνυμα πριν από την περιπέτεια της υγείας του.

«Η τηλεόραση σπάνια σου χαρίζει αληθινή ευγένεια. Βρεθήκαμε πολλές φορές στα πλατό, Δημήτρη μου! Κάθε φορά η ίδια ζεστασιά, πάντα μας χάριζες απλόχερα το ειλικρινές, λαμπερό χαμόγελό σου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ρούλα Κορομηλά.

Αναφερόμενη στο τελευταίο του μήνυμα, σημείωσε πως ήταν απλό, ανθρώπινο και γεμάτο αγάπη, χωρίς καμία αφορμή για δουλειά, αποτελώντας για την ίδια μια «πολύτιμη υπενθύμιση» για το πόσο σπάνιος άνθρωπος ήταν.

Κλείνοντας το μήνυμά της, τον αποχαιρέτησε με λόγια ψυχής για τη γενναία μάχη που έδωσε: «Πορεύτηκες με αξιοπρέπεια, πολέμησες γενναία μέχρι το τέλος και αμύνθηκες με όλη σου τη δύναμη. Αντίο Δημήτρη μου. Αντίο. Με πονάει που έφυγες».

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