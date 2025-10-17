Euroleague: Οι απόντες και οι αμφίβολοι των ματς της Παρασκευής

Η 5η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17/10, με το πρόγραμμα να έχει έξι αναμετρήσεις και την εκτός έδρας μάχη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Εφές να ξεχωρίζει.

Δείτε αναλυτικά τους απόντες και τους αμφίβολους των αποψινών παιχνιδιών στη Eurolegue

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr